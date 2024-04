De-a lungul anilor, Florin Piersic a făst căsătorit de trei ori, prima oară cu Tatiana Iekel, apoi cu Anna Szeles, iar, în final, cu Anna Torok. Cu toate acestea, faimosul actor a mai avut și alte relații, pe parcurs.

Între 1974 și 1983, după ce Florin Piersic se despărțise de Tatiana, el a început o relație cu Gabriela Werner. Aceasta era cu 17 ani mai tânără decât faimosul actor, iar relația lor a durat vreme de 9 ani, chiar și în perioada în care Florin Piersic a fost căsătorit cu Anna Szeles.

„Relaţia mea de dragoste cu Florin Piersic a durat din 1974, când eram studentă la IATC, şi până în anul 1983, când l-am cunoscut pe tatăl copiilor mei, omul de afaceri Marcel Werner. Am fost 9 ani împreună şi da, pot spune că am fost foarte îndrăgostiţi unul de altul, fără să fim într-o relaţie secretă. Din contră, pot spune că eram împreună foarte pe faţă, dar încercând să nu lovim alte sentimente. Dar viaţa bate filmul şi am pornit pe un alt făgaş, fără a mă căsători cu el, din păcate”, a spus Gabriela Werner, conform viva.ro.

„Am fost foarte îndrăgostiți unul de altul”

În anul 1983, cei doi s-au despărțit, atunci când Gabriela l-a cunoscut pe Marcel Werner, alături de care și are copii. Ea trăiește astăzi în Israel și rămâne în relații bune cu Florin Piersic, care o vizitează atunci când ajunge în această țară.

„Dacă rămâneam cu el era vai de vieţişoara mea. Nu trebuie să crezi în pomii fructiferi, că ei împart fructele tuturor. Era un diavol frumos. Eu aveam 26 de ani, el 43. Astăzi este la fel de chipeş”, a mai declarat aceasta.

