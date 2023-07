Potrivit unui site cunoscut pentru generarea de fake news, YourNewsWire.com, în anul 2017, când se afla pe patul de moarte, fostul agent MI5 John Hopkins făcuse niște mărturisiri controversate, și anume că el ar fi cel care i-a luat viața iubitei prințese Diana. Moartea lui Lady D a venit într-un mod neașteptat și a afectat oameni din întreaga lume, după ce aceasta și-a pierdut viața într-un accident auto, pe data de 31 august 1997.

Pe site-ul care generează fake news, s-a susținut că John Hopkins și-a petrecut 38 de ani din viață lucrând pentru MI5, principala lui misiune fiind de a-i elimina pe oponenții politici care reprezentau o amenințare pentru securitatea internă a Regatului Unit al Marii Britanii. Și, se pare că, din păcate, cel care i-ar fi ordonat să o ucidă pe prințesa Diana ar fi fost nimeni altul decât prințul Philip.

„Avea o ranchiună uriașă și urma să spună în public tot felul de lucruri. Șeful meu mi-a spus că trebuie să moară – primise ordine direct de la prințul Philip – și a trebuit să facem să pară un accident. Nu am mai omorât niciodată o femeie, cu atât mai puțin o prințesă, dar am respectat ordinele. Am făcut-o pentru Regină și țară”, ar fi susținut John Hopkins.

Dacă prințul Philip ar fi făcut un test, ar fi fost considerat psihopat

El a declarat, de asemenea, că, acest lucru era atât de sus în ierarhie și că nu există deloc presă gratuită în Marea Britanie, susținând că „jurnaliștii britanici răspund tuturor editorilor care răspund oligarhilor care doresc toți să fie făcuți cavaleri de către familia criminală de la Palatul Buckingham. Nu există presă gratuită în Marea Britanie”.

Pe lângă faptul că a mărturisit că el este asasinul prințesei Diana, John Hopkins a mai susținut că, dacă prințul Phillips ar fi făcut un test, el ar fi cu siguranță considerat un psihopat. Când a fost întrebat de ce a acceptat slujba, el a răspuns că a jurat credința față de coroană și Familia Regală, astfel că, nu prea avea altă opțiune, deoarece refuzul ar fi fost mai rău decât moartea. Și totuși, nu s-a simțit niciodată vinovat de uciderea prințesei și nu a avut remușcări, crezând cu certitudine că doar „își făcea meseria”.

Deoarece teoria a fost promovată de un site care este cunoscut pentru generarea de fake news, nu se cunoaște cu exactitate dacă ce a mărturisit fostul agent M15 este adevărat sau nu, astfel, cauza moarții prințesei rămâne cea stabilită de instanță.

Sursă text: Click.ro