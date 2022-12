Cine poate refuza un film de Craciun plin de emotie si de voie buna, in timp ce zilele se scurg pana pe 25 decembrie? Daca ai nevoie de inspiratie, iata 4 productii pe care ti le recomandam si le poti urmari singura, cu iubitul/sotul sau cu un grup de prieteni ori cu familia.

Sunt genul de filme pe care oricine le indrageste si au putin din toate: dragoste, comedie, suspans si actiune.

4 filme de Craciun pe care le recomandam. Pregateste popcornul si alege-ti preferatul!

Falling for Christmas (Craciunul cade la fix)

Cea mai recenta aparitie a lui Lindsay Lohan dupa o lunga perioada de pauza merita urmarita! In comedia romantica de sarbatori Falling For Christmas, Lindsay Lohan o interpreteaza pe Sierra Belmont, o mostenitoare logodita, care are un accident in timp ce se afla pe partiile de schi. Cand se trezeste, sufera de amnezie si este incredintata in grija proprietarului unei cabane pe nume Jake Russell (interpretat de Chord Overstreet). Sierra nu se poate abtine sa nu fie intrigata de infatisarea si de comportamentul lui, dar si de fiica lui cea mica.

Este unul dintre acele filme de Craciun iubite de toata familia, cu poveste simpatica, dar si o intorsatura de situatie care te va emotiona!

A Christmas Prince (Un print de Craciun)

Aici nu este vorba doar despre unul, ci de 3 filme de Craciun si se zvoneste ca ar urma sa fie realizat si al patrulea. Dar, pana atunci, te poti bucura de o poveste frumoasa, cum multe fetite viseaza sa traiasca! Amber (Rose McIver de la iZombie) este o jurnalista trimisa in tinutul Aldovia pentru incoronarea printului Richard (Ben Lamb), burlac si baiat rau. Amber ajunge sa se infiltreze sub acoperire in castel pentru a obtine toate stirile, dar… intra prea mult in poveste! Magia sezonului de Craciun face ca totul sa fie prea romantic si se infiripa ceva. Aduna-ti familia si urmariti aceste filme intr-un maraton, sigur veti intra rapid in spiritul sarbatorilor.

A Boy Called Christmas (Un baiat numit Craciun)

Trecem de la povestile frumoase de dragoste romantica la un altfel de scenariu, bazat tot pe iubire, dar intr-o modalitate diferita. In aceasta poveste despre originea lui Mos Craciun, un baiat obisnuit (cu un soricel loial si un ren alaturi de el) porneste intr-o aventura extraordinara pentru a-si gasi tatal, care se afla intr-o misiune de descoperire a legendarului sat Elfhelm. Scenariul e bazat pe cartea cu acelasi nume, scrisa de Matt Haig, care este, de asemenea, emotionanta si te va pune pe ganduri!

Elf

Daca vrei sa urmaresti ceva mai… clasic, alege filmul Elf cu Will Ferrell, din 2003. Este un clasic de Craciun, pe care o sa vrei sa-l revezi anual. Crescut ca un spiridus supradimensionat, Buddy calatoreste de la Polul Nord la New York City pentru a-l intalni pe tatal sau biologic, Walter Hobbs, care nu stie ca el exista si are nevoie disperata de un pic de spirit de Craciun. Vei rade, dar te si vei emotiona, traind aventurile elfului!

Asadar, esti gata sa vizionezi aceste filme de Craciun? Care e preferatul tau?

Sursa: andreearaicu.ro