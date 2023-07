Superstitii in functie de zodie: dupa ce te ghidezi in viata?

Berbec

Activi si impulsivi, nativii acestei zodii de Foc nu pleaca urechea in mod special la superstitii, dar tot se tem (mai mult ori mai putin) de anumite semne din viata lor. Spre exemplu, nu le place sa le treaca cineva prin fata intr-un ritm alert, chiar in momentul in care se pregatesc sa faca urmatorul pas. Simt ca le este taiat elanul si, cumva, ca o parte din norocul lor pleaca cu cel care a trecut fulgerator prin fata lor. De asemenea, nu sunt prea incantati nici de varsarea sarii ori a piperului pe masa. Avand in vedere cat de impulsivi sunt, stiu ca certurile nu vor fi unele tocmai minore.

Taur

Desi reprezentantii acestui semn astrologic sunt cu picioarele pe pamant si nu tind sa creada in orice, mai au momentele lor cand se lasa influentati de cei din jur, in special daca le sunt oferite dovezi clare. Faptul ca ii mananca palma dreapta, semn ca ar putea sa dea bani, ii sperie peste masura. Ultimul lucru pe care si-l doresc este sa apara ceva cheltuieli nepravazute in bugetul lor atat de bine pus la punct. Ei ar fi in stare chiar sa isi inchipuie mancarimi si in cealalta palma, doar ca sa regleze balanta financiara.

Gemeni

Sociabile si vesele, persoanele nascute sub influenta acestui semn zodiacal le ofera impresia celor din jur ca nu au niciodata probleme ori temeri in viata. Insa, ca orice om, au si ele superstiile lor care le fac sa isi acopere ochii cu mainile in asteptarea neprevazutului. Lor le este cel mai mult teama de cantecul unei cucuvele in apropierea casei lor. Aceasta superstitie din batrani semnifica faptul ca o persoana din locuinta respectiva se poate imbolnavi subit ori chiar muri.

Rac

Cum sunt firi sensibile, Racii se tem uneori si de umbra lor, cu atat mai mult daca le-au fost inradacinate anumite superstitii inca din copilarie. Pentru ei conteaza mult obiectele pe care le considera aducatoare de noroc. Stiu ca nu pot fugi de ghinion, insa spera sa echilibreze cumva situatia si in favoarea lor. Asa ca au grija sa iasa din casa de fiecare data cu piciorul drept. Daca se intampla sa iasa din greseala cu cel stang, sunt in stare sa se intoarca si sa iasa din nou.

Leu

Iubitori de glorie, cei nascuti sub influenta acestei zodii se tem de esec mai mult ca oricine. Teama ca ar putea sa se faca de ras in fata celorlalti ori ca ar putea sa fie altcineva in centrul atentiei in locul lor ii paralizeaza uneori. Una dintre superstiile in care cred cel mai mult are legatura cu piciorul cu care se impiedica atunci cand merg. Daca este stangul, nu fac altceva decat sa se gandeasca ca vor intalni o persoana care le va face rau.

Fecioara

Fecioarelor le place sa tina totul sub control, asa ca nu suporta lucrurile nepravazute, cu atat mai mult daca nu le aduc vesti bune. Nu au prea multe superstitii, insa nu suporta sa ii auda pe cei din jur cum le prezic lucrurile rele. Parca se ridica parul pe ele instant si pornesc un duel verbal impotriva celui care si-a permis sa cheme ghinionul. Ele nu obisnuiesc sa duca gunoiul seara ori sa faca cumparaturi intr-o zi de luni, ambele superstitii au legatura cu faptul ca ar putea sa risipeasca bani pe lucruri care nici macar nu merita.

Balanta

Iubitoare de pace si armonie, Balantele ar fi dispuse sa faca si ritualuri pentru a tine la distanta ghinionul de casele lor. Nu cred in superstitiile care sunt de-a dreptul amuzante, insa sunt cateva pe care le respecta mai ceva ca pe o sarbatoare. Atunci cand vine vorba despre viata de cuplu, ele nu ii daruiesc iubitului lor un portofel ori un ceas pentru ca stiu ca ar putea sa insemne despartire. In plus, sunt extrem de atente si la alte obiceiuri si traditii despre care stiu ca ar putea sa provoace dezechilibru intr-o relatie amoroasa.

Scorpion

Reprezentantii zodiei Scorpion tind sa creada in superstitii pana la proba contrarie. Daca le-a trecut calea o pisica neagra, una dintre superstitiile in care cred, si nu li se intampla nimic rau, au si uitat de obiceiul lor. Alte superstitii la care sunt atenti sunt cele legate de zbaterea ochiului si mancarimile nasului. In primul caz, incep sa isi faca cruci si se gandesc cu teama la ce s-ar putea intampla, iar in al doilea, spera doar sa aiba parte de bucurie, nu de cearta.

Sagetator

Nativii acestui semn zodiacal nu se tem sa isi sume riscuri, insa acest lucru nu inseamna ca nu au si ei superstitiile lor. Insa, diferenta fata de alte zodii consta in faptul ca ei prefera sa vada latura plina a paharului, adica sa se gandeasca la superstiile bune. Spre exemplu, se bucura atunci cand se intalnesc cu un preot pentru ca stiu ca vor avea o zi incununata cu succes.

Capricorn

Cei nascuti in aceasta zodie nu cred neaparat in puterea superstitiilor, insa, daca asa au fost obisnuiti din copilarie de catre familie, pastreaza cateva obiceiuri in rutina lor zilnica. De exemplu, sunt constieti ca graba strica treaba, asa ca incearca sa nu iasa din ritmul lor, indiferent ce s-ar intampla in jur. Intotdeauna vor prefera sa creada in superstiile care se leaga cumva de realitate, nu de unele aberante, cum ar fi ca ar trebui sa se bucure pentru ca au calcat in mizerii urat mirositoare pentru un strop de noroc. Oricat si-ar dori, nu vor putea sa se bucure de o asemenea surpriza neplacuta niciodata.

Varsator

Desi Varsatorii sunt firi optimiste si sunt deseori cu capul in nori, nu inseamna ca nu iau in calcul ca ghinionul poate oricand sa bata la usa lor ori mai bine spus sa intre nepoftit (asa cum ii este obiceiul). In afara de vineri 13, ei nu tin cont de alte superstitii din popor, insa le este teama de ghinioanele in lant. In astfel de perioade, cand totul pare pierdut, inevital se gandesc ca urmeaza ceva mult mai rau decat s-a intamplat pana atunci.

Pesti

Si Pestii acorda atentie capitolului „superstitii". De altfel, ei au o serie de intamplari in care cred, insa, cum sunt firi sensibile, prefera sa se agate mai mult de semnele bune. Sunt in stare sa schimbe calea daca se intalnesc cu o pisica neagra, fiind in stare sa isi puna o dorinta si intr-o raza de soare, daca nu este luna plina in seara respectiva.

Amuzante ori nu, superstitiile fac parte din viata noastra, iar astrele au un cuvant greu de spus atunci cand vine vorba despre temerile noastre interioare. Unii nativi se streseaza ca ar putea sa piarda bani, altii ca ar putea sa aiba parte de ghinion in dragoste ori de boli, fiecare are anumite lucruri in care crede.

Sursă text: Divahair.ro