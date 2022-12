Sinusurile sunt cavitati cu aer, captusite de o mucoasa care are rolul de a produce mucus pentru protectia cailor respiratorii si eliminarea substantelor nedorite sau a prafului. Ele au rol si in limbajul articulat, fiind ca o cutie de rezonanta pentru obtinerea sunetelor. Omul are patru perechi de sinusuri frontale, sfenoidale, etmoidale si maxilare, in total 8 sinusuri.