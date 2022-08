Berbec

Nativele acestei zodii sunt firi impulsive, care nu se feresc sa isi apere drepturile intr-o casnicie si sa spuna adevarul verde-n fata. Aceste cracteristici sunt doar unele dintre cele mai importante motive pentru care mariajul lor nu rezista prea mult timp. Femeile Berbec nu iarta cu usurinta infidelitatea si jignirile, asa ca, daca partenerul lor va calca stramb vreodata, exista mari sanse sa nu existe o impacare. De obicei, casnicia unei reprezentante nu are prea multe sanse de reusita. Mai mult de cativa ani, in cele mai bune cazuri, nu rezista, insa ea nu sufera prea mult dupa aceea, ci se recupereaza rapid.

Taur

O casnicie implinita este foarte importanta pentru o femeie nascuta in zodia Taur. Fire cu principii traditionaliste, reprezentanta nu isi doreste acest lucru numai pentru ea, ci si pentru a pastra o imagine buna in fata celorlalti. Pentru ea, divortul ar fi un adevarat esec in viata, asa ca va face mereu tot ce ii sta in putinta pentru a-si salva relatia. Chiar si atunci cand partenerul ei va insista sa isi vada fiecare de viata lui, ea tot va crede ca mai poate exista o speranta si va incerca sa fie cea mai buna sotie din lume.

Gemeni

Cu rutina nu-i de gluma! Nativa acestei zodii nu suporta monotonia, asa ca nu va sta prea mult pe ganduri daca partenerul ei nu este in stare sa ii ofere experiente de viata interesante. Ea are nevoie de socializare si de noutati pe orice plan pentru a-si dori sa ramana in continuare in aceeasi relatie, altfel ii va face partenerului ei cu mana din mers. Daca niciunul dintre parteneri nu isi dau prea mult interesul, mariajul lor s-ar putea sa nu reziste nici macar un an. Citește continuarea.