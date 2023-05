Ana Morodan, declaraţii incendiare după incidentul cu poliţia. Vedeta mărturiseşte că a consumat o bere în ziua respectivă şi este conștientă de gravitatea lucrurilor care se puteau întâmpla atunci. În același timp, spune că își asumă statutul de persoană publică și, implicit, toate oalele care i se sparg în cap.

„Așa este. Am fost bombardată de toți, dar eu sunt genul de om… Eu nu mă uit la ce scrie lumea despre mine. Nu mă pun să fac exhibiții, să răspund eu oamenilor, să mă cert cu ei, să le explic: măi, există diferență între drog și a lua un medicament prescris pe rețetă pe care îl iei, poate iei o pastilă în plus. Mie asta mi-a ieșit, benzodiazepină, care e substanță activă din Xanax. Nu mi-a ieșit niciun fel de drog.

Eu nu mă droghez. Nici la alcool nu a ieșit un alcool cine știe cât, a ieșit 0,05, care a ieșit după o bere. E mai puțin decât o bere, pentru că da, într-adevăr, băusem dimineața chiar fix o bere.

Într-adevăr, consider că am greșit și pot să spun că sunt norocoasă că nu am lovit pe nimeni, că nu s-a întâmplat o nenorocire. Eu sunt singura persoană care suportă consecințele. Sunt oameni care comentează cu drobul de sare: ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi dat cu mașina peste copilul meu?

Da, este corect. S-ar fi întâmplat ceva nașpa. Dat nu sunt singura persoană care conduce așa la volan. Sunt o persoană cu o imagine publică și e firesc să se creeze tam-tam.”, spune Ana Morodan, potrivit Fanatik.ro.