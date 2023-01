Istoricul german Gunther Frauberger a încercat să lămurească povestea legată de un act sexual între împărăteasă și un cal, care i-ar fi provocat acestia decesul. Concluzia este, pentru amtorii de istorie romanțătă, descumpăpnitro: regina iubea foarte mult caii, dar era o dragoste ce nu implica in nici un caz aspecte sexuale.





Stăpână peste unul dintre cele mai mari imperii europene, tratând de la egal la egal cu puternicii bărbați de stat ai continentului, ea se simtea intrucatva inferioara acestora, dar facea tot posibilul sa-i urmeze: tragea cu pistolul, se interesa de stiinta si arta, se implica in treburile economice si comerciale, si nu in ultimul rand era o foarte buna calareata, o veritabila amazoana!”.



„Decesul s-a datorat unei hemoragii cerebrale”



Aceasta pasiune pentru echitație nu i-a fost însă de bun augur, înșiși servitorii de la numeroasele castele imperiale de pe cuprinsul Austro-Ungariei scornind, se pare, primele rumori referitoare la bizarul amor carnal al împărătesei cu armăsarii ei nărăvașii. In privința sfârșitului ei, despre care legendele spun ca s-ar fi petrecut pe când Maria-Tereza, aflata in plin elan erotic cu un armăsar, l-a biciuit pe acesta, fiind apoi măcinată intre copitele calului, Frauberger este cat se poate de clar: nimic nu este adevărat.



„Maria-Tereza a murit nu într-un grajd, sub copitele vreunui armăsar, ci singura, in patul ei, in seara zilei de 5 noiembrie 1780. Potrivit mărturiilor apropiaților sai, in acea zi împărăteasa s-a sculat dis-de-dimineață, si-a băut cafeaua si s-a așezat din nou în pat. După trei ore, șambelanul sau, nedumerit ca încă nu fusese chemat de împărăteasa, ca de obicei, a intrat in camera ei si a găsit-o in pat, in stare de inconștienta.



Stare din care, cu toate eforturile depuse de medicii personali, împărăteasa nu avea sa se mai trezească niciodată, încetând din viață în seara aceleiași zile. Autopsia a arătat că decesul a fost provocat de o hemoragie cerebrală.













eu cred că și feteleor care au primit mesaje d ela frati le este teamp să spună ceva, mai ales după ce au văzut cată puyerre au si cine îi apăra. dar imaginați-vă. eu cred că sunt implicați și oameni de acolo, ppoate pentru clienți din alște țări. Nu cred că trebuie condmanate nici tinerele. DeSUnt foarte multe tinere de vîrsta mea care fac only fans, dar nu fac cateva miii de euro pe luna fac câteva zeci de euro, altii au săus că astfel de fete ar trebui



dacă sunt niste fete needucate, dezaxate. aceste prime trebuie să filmeze și să cu clineși , majoritatea vin din medii sărace, nu cred că au avut de ales, de aceea nu mi se pare corect punctul dv de vedere.