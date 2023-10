Cu sezonul rece la ușă și cu nopți în care deja temperaturile se apropie de zero, e timpul să ne aducem aminte că, dincolo de cât de cald sau rece este în casă, sunt oamenii case suportă mai bine scăderea temperaturilor și alții care fug repede sub plapumă. Se întâmplă așa și pentru că zodia în care suntem născuți are o mare importanța pentru felul în care ne împăcăm cu tot ce înseamnă iarna: frig, zăpadă, lapoviță.