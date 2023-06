Un bărbat din localitatea Bârzava a fost reţinut după ce a fost prins la volan băut şi fără să aibă permis de conducere, el fiind eliberat din arest înainte cu 24 de ore, pentru o faptă similară.



Biroul de Presă al IPJ Harghita a informat că, joi seara, poliţiştii l-au depistat pe bărbatul de 47 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe D.N.12/A, în localitatea Frumoasa, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că nu este posesor al unui permis de conducere valabil.



În urma testării acestuia, cu aparatul alcooltest, a fost indicată o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.



Bărbatul fusese eliberat din arest înainte cu 24 de ore, după ce săvârşise o faptă similară, iar în momentul depistării se afla sub măsura controlului judiciar.



"Faţă de bărbatul în cauză a fost luată măsura reţinerii preventive pentru 24 de ore, acesta fiind depus la Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru conducere fără permis şi conducere sub influenţa alcoolului", a precizat sursa citată.