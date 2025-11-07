În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, se desfășoară mai multe acțiuni, la nivel național, pentru combaterea infracțiunilor economico – financiare, de natură judiciară și la regimul armelor.

Polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează 88 de percheziții domiciliare, în cadrul unor acțiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale.

Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune, furt calificat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, contrabandă, evaziune fiscală, bancrută frauduloasă, spălare a banilor, corupție, la regimul jocurilor de noroc, braconaj piscicol și la regimul deșeurilor.

De asemenea, sunt investigate faptele privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, contrabandă calificată și uz de armă neletală, fără drept.

Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.

Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel.