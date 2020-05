Cererea Guvernului de revocare a lui Tudorel Toader a ajuns la Comisia de la VENEȚIA. Ce urmează

Informatia a fost confirmata miercuri pentru Ziare.com de Panos Kakaviatos, purtatorul de cuvant al Comisiei de la Venetia. "Mandatul sau se incheie in mod normal la 23 mai 2022, dar nu este clar daca va pleca inainte de acea zi," explica oficialul, care precizeaza ca nu are mai multe detalii despre caz, la acest moment.



Discutiile despre revocarea lui Tudorel Toader din cadrul Comisiei de la Venetia au inceput imediat dupa ce CEDO a pronuntat decizia in cazul Kovesi si a constatat ca fostei sefe DNA i-au fost incalcate mai multe drepturi.



Procedura de revocare a unui membru al Comisiei de la Venetia este una complicata si greu de realizat. Cea mai simpla cale este cea a demisiei, putin probabil ca Toader sa si-o asume. De altfel, fostul ministru al Justitiei a pasat eventuala raspundere a revocarii lui Kovesi catre CCR si presedintele Klaus Iohannis.



Potrivit procedurii, mandatul unui membru al Comisiei poate inceta in trei cazuri: la finalul mandatului, prin demisie, sau printr-un vot al membrilor Comisiei, cu o majoritate de doua treimi din membrii sai.