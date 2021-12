Bărbatul din Huedin, condamnat la un an și jumătate de închisoare în Anglia, dar cercetat pentru diferite fapte și în alte țări, a sosit aseară pe Aeroportul din Cluj cu avionul care venea de la Londra. În momentul scanării documentelor, polițiștilor de frontieră le-a apărut în sistem faptul că persoana este dată în urmărire.

Individul a fost condus spre o altă poartă a aeroportului, nefolosită în acel moment, pentru a fi dus mai apoi într-o încăpere, de unde urma să fie dus la secția de poliție.

Într-un moment de neglijență din partea agenților, bărbatul a ieșit din terminal, a urcat într-un taxi și a plecat. La câteva străzi distanță, când taximetristul a oprit la un semafor, bărbatul a coborăt din mașină, fără să plătească, și s-a făcut nevăzut.

La poliția de frontieră va fi demarată o anchetă internă, pentru a fi trași la răspundere cei vinovați.

„În data de 21.12.2021, la ora 19:45, pe Aeroportul International din Cluj Napoca, din direcția Luton, un cetățean român a fost înapoiat de autoritățile din Marea Britanie. Acesta a fost preluat de la aeronava de către un polițist de frontieră în vederea efectuării formalităților de intrare în țară.

Pe timpul verificărilor suplimentare în linia a doua de control, derulate în astfel de situații, bărbatul a profitat de un moment de neatenție al polițistului, s-a amestecat in mulțime și a ieșit din incinta aeroportului. În urma verificărilor s-a stabilit ca bărbatul, domiciliat pe raza județului Cluj, figurează în atenția autorităților române, pentru infracțiuni la regimul circulației. Imediat au fost formate echipe operative, fiind alertate structurile locale ale poliției și jandarmeriei, in vederea depistării persoanei in cauza. Cercetările continuă, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale. Totodată, la nivelul instituţiei au fost demarate verificări interne în vederea stabilirii împrejurării în care s-a produs evenimentul şi au fost dispuse măsuri pentru a preîntâmpina astfel de situaţii”, arată Poliția de Frontieră într-un comunicat.