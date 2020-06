Horoscop 4 iunie. Când credeai că NU poate fi mai rău de atât... În plus, probleme cu banii pentru..

Berbec – Totul pare să iti meargă perfect şi nimic nu te poate indispune. Ai grija ca, in aceasta euforie, sa nu-i lezezi tu pe ceilalti.



Taur – Amanarea unei decizii pe care o astepti te tensioneaza si te face vulnerabil. Ideea e sa iei lucrurile asa cum sunt si sa fii pregatit pentru orice varianta.



Gemeni – O zi perfecta, in care toate va merg din plin, iar voi iradiati pasiune si inspiratie.



Rac – Ar fi bine să vă rezolvaţi problemele importante dimineaţa, când sunteţi mai energic, scrie radioconstanta.ro. După-amiază, s-ar putea să fiţi dezamăgit de cineva în care aţi avut încredere.



Leu – Relaţiile sociale ar putea fi afectate de o deziluzie pe plan sentimental. O sa treaca si asta, veti vedea!



Fecioară – Aveţi tendinţa să criticaţi pe toată lumea. Acordaţi mai multă atenţie celor cu care intrati in contact.



Balanta – Colaborarile se consolideaza, la fel prieteniile şi relatiile cu persoane importante. Ascultaţi sfaturile lor, impartasiti cu ei experiente de viata.



Scorpion – Planurile pe care vi le-aţi făcut pentru azi au mari şanse de reuşită, dar trebuie să aveţi răbdare. Ascultaţi-vă intuiţia!



Săgetător – Este o zi bună pentru consolidarea prieteniilor şi pentru întâlniri cu persoane importante. Orice subiect de

conversatie poate fi abordat cu succes.



Capricorn – Dimineaţă aveţi de făcut câteva drumuri scurte, în interes personal. Vă recomandăm să fiţi foarte atent cu

banii şi cu documentele, să nu le uitaţi pe undeva. Evitaţi discuţiile în contradictoriu cu autoritatile!



Vărsător – Traversaţi o perioadă în care credeţi că toţi vă sunt împotrivă şi că nu vă iese nimic. Nu fiţi pesimist, în curând va fi mai bine!



Peşti – Nervozitatea cauzată de problemele financiare poate să vă creeze probleme la serviciu. Cu putin antrenament, chiar si nervii pot fi tinuti in frau.