„Am discutat cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, despre provocările actuale în energie și securitate. Ea a povestit despre teroarea aeriană rusă, care acum a afectat și Moldova. Am făcut schimb de păreri cu privire la căderea rachetei pe teritoriul său", a scris liderul de la Kiev pe Twitter.

Together with President of Moldova @sandumaiamd we discussed current energy and security challenges for our countries. I told about the Russian aerial terror, which has also affected Moldova recently. We exchanged views of the fall of the missile on its territory.