Ministerul rus al Apărării a publicat imagini video din elicopter dinto așa-zisă vizită a lui Șoigu în care „a inspectat pozițiile înaintate ale unităților rusești", relatează HotNews.ro.

Instituția a susținut că Șoigu a vorbit cu trupele ruse despre evaluarea actuală a câmpului de luptă „pe linia frontului" și la un „post de comandă".

Utilizatorul Twitter @GlasnostGone și voluntarii din cadrul proiectului GeoConfirmed au geolocalizat tranșeele din videoclipul cu ceea ce trebuia să fie o „călătorie de lucru" a ministrului rus în „zona operațiunii militare speciale".

Concluzia a fost, de fapt, alta. Șoigu a survolat, de fapt, o zonă din Crimeea, peninsulă anexată ilegal de Rusia în 2014. Satul Armyansk se află la peste 80 de kilometri de cele mai apropiate poziții ucrainene.

