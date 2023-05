„Sunt convins că, dacă președintele Trump ar fi fost președinte și astăzi, nu ar fi fost niciun război în Ucraina, sau în Europa. Întoarceți-vă, domnule președinte. Faceți America măreață din nou și aduceți-ne pacea!”, a declarat Viktor Orban în fața republicanilor americani și aliaților lor europeni în cadrul întânirii anuale a Coaliției pentu acțiune politica conservatoare a SUA - CPAC, la Budapesta.

Premierul Ungariei a mai spus că Washingtonul și Bruxelles-ul „sunt încă în strânsoarea liberalismului,, un virus care va atomiza și dezintegra națiunile noastre”. Orban a adăugat: „Conservatorii au ocupat mari sanctuare europene - Budapesta, Varșovia, Roma și Ierusalim”, nici „Viena nu este fără speranță”.

