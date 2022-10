Această postare a strâns peste un milion de vizualizări în nici 10 ore de la izbucnirea incendiului devastator de pe Podul Crimeei. Este postarea unui oficial din Ministerul de Interne al Ucrainei. Tinerii nu s-au lăsat mai prejos și au făcut diferite montaje.

I have my own theory pic.twitter.com/jgRbdrxuVJ — Panda (@PandaPisze) October 8, 2022









Un consilier al lui Zelenski a avut și el un comentariu care a stârnit reacții: „Mahmureala de după aniversare”, a scris acesta și a făcut referire la ziua de naștere a lui Putin.

The culprit in the blowing up of the Crimean bridge was found 🤡



Another goodwill gesture. pic.twitter.com/XW7CFZfpFm — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022







Un alt comentariu care a strâns mii de reacții a fost că Podul din Crimeea s-a alăturat Crucișătorului Moskva.

A section of the Kerch bridge is regrouping with the Moskva pic.twitter.com/YpN5h2QZ1W — Michael A. Horowitz (@michaelh992) October 8, 2022

Iar restul postărilor au curs de la sine. În mai multe imagini, Putin este ironizat că a rămas fără celebra masă lungă pentru că a fost pusă în loculul podului prăbușit pentru a fi reparat.