Atacul asupra mașinii penitenciarului din Franța în care se afla Mohamed Amra a avut loc în timp acesta era transportat de la tribunal.

Atacatorii au deschis focul asupra vehiculului în care se aflau agenții, după care au fugit alături de deținut.

În urma atacului care a durat doar 3 minute, 2 polițiști au fost împușcați mortal.

