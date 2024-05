O serie de inundații grave au avut loc în orașul Milano, dar și în alte regiuni din nordul Italiei, precum Veneto și Piedmont. Autoritățile avertizează că mai multe ploi sunt așteptate în această săptămână și în săptămâna următoare, alimentând temerile cu privire la potențialele daune și perturbări.

Ploile abundente au lovit aceste regiuni, determinând creșterea nivelului apei și provocând inundații în numeroase zone. Străzile au devenit rapid râuri, iar multe locuințe și afaceri au fost afectate de apele în creștere.

Heavy floods today in Milan, but also in the rest of northern Italy such as Veneto and Piedmont and more rain is expected this week and next!

It rained a lot for May! pic.twitter.com/gOxZBt4ZlH