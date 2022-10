Spitalul la care a fost transportat suporterul a precizat că este vorba de un bărbat în vârstă de 57 de ani.

Din primele informații, violenţele de la stadionul Juan Carmelo Zerillo din La Plata au început în exteriorul arenei și s-au propagat ulterior în interiorul acesteia. Erau aproximativ 10.000 de persoane în afara stadionului, care încercau să intre, unele cu bilete, altele fără.

Poliţia a folosit gloanţe de cauciuc şi gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe suporterii care încercau să intre în stadionul deja plin.

In pictures: Violent unrest near Buenos Aires football match between Boca Juniors and Gimnasia y Esgrima spills into the stadium and onto the pitch, leaving one dead — Argentina authorities pic.twitter.com/13TeOFLLgm