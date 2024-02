Ideea a fost însă catalogată de Kremlin drept ridicolă, atâta vreme cât Moscova nu va participa. Confruntată cu efective militare din ce în ce mai reduse pe front, Ucraina a luat măsuri care să împiedice evitarea înrolărilor, potrivit Radio România Actualități.

În acest context, premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că unele state membre NATO şi ale Uniunii Europene iau în considerare trimiterea de militari în Ucraina, în cadrul acordurilor bilaterale semnate cu Kievul. Printre aceste ţări nu se va afla însă şi Slovacia - a mai spus Fico, citat de agenţia Reuters.

Pe de altă parte, Parlamentul ucrainean a prelungit legea marţială şi mobilizarea bărbaţilor cu vârste între 18 şi 60 de ani până pe data de 13 mai. Aceştia nu au voie să se apropie la mai puţin de 5 km de graniţa cu România, Republica Moldova şi Polonia.

Acţiunea are loc după ce foarte mulţi bărbaţi apţi de luptă au reuşit să scoată certificate medicale şi să fugă din ţară, iar cei care au rămas evită înrolarea şi nu se prezintă la comisariate pentru a fi introduşi în bazele de date militare. În Ucraina au fost suspendate şi alegerile legislative şi prezidenţiale, cel puţin până în mai, când expiră legea marţială, dar există şanse ca în acest an alegerile să nu aibă loc. Chiar dacă alegerile ar avea loc în acest an şi Zelenski nu ar fi reales sunt şanse mici ca un politician pro-Kremlin să fie ales, dar posibilitatea există.