Autoritățile au confirmat că printre victime se află și femei și copii, iar alte zeci de persoane au fost grav rănite și transportate de urgență la spitalele din zonă. Echipele de salvare au intervenit rapid, însă accesul dificil și terenul accidentat au îngreunat operațiunile, sctie The Sun.

Primele investigații indică faptul că autocarul ar fi avut probleme tehnice, iar șoferul circula cu viteză excesivă. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Sri Lanka se confruntă frecvent cu accidente rutiere grave, în special în zonele montane, unde infrastructura este precară, iar regulile de circulație sunt adesea ignorate.

