Tragedie într-o destinație turistică de vis: cel puțin 15 oameni au murit după ce un autocar s-a prăbușit într-o râpă. Printre victime, mame cu copii – VIDEO

Scenele de la locul tragedie sunt dramatice (Profimedia)
Scenele de la locul tragedie sunt dramatice (Profimedia)
Scenele de la locul tragedie sunt dramatice (Profimedia)
Scenele de la locul tragedie sunt dramatice (Profimedia)

Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața în Sri Lanka, după ce un autocar s-a prăbușit într-o prăpastie într-o zonă montană frecventată de turiști. Vehiculul transporta peste 50 de pasageri, majoritatea localnici, când șoferul a pierdut controlul într-o curbă periculoasă. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional, în special asupra minorilor.

Autoritățile au confirmat că printre victime se află și femei și copii, iar alte zeci de persoane au fost grav rănite și transportate de urgență la spitalele din zonă. Echipele de salvare au intervenit rapid, însă accesul dificil și terenul accidentat au îngreunat operațiunile, sctie The Sun.

Primele investigații indică faptul că autocarul ar fi avut probleme tehnice, iar șoferul circula cu viteză excesivă. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

VIDEO

Sri Lanka se confruntă frecvent cu accidente rutiere grave, în special în zonele montane, unde infrastructura este precară, iar regulile de circulație sunt adesea ignorate.

Bilanțul accidentul de funicular din Lisabona a urcat la 17 morți și 23 de răniți. Naționalitatea victimelor, în continuare necunoscută: de ce tac autoritățile. ZI de doliu național