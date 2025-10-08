Autocarul, răsturnat de o alunecare de teren

Accidentul s-a produs în regiunea Himachal Pradesh, într-o zonă montană aflată în apropierea localității Bilaspur. Potrivit autorităților locale, o rocă uriașă s-a desprins de pe versant în urma ploilor torențiale, declanșând o alunecare de teren care a distrus o porțiune a șoselei.

Autocarul, care transporta pasageri pe o rută regională, a fost lovit de rocile prăbușite și s-a răsturnat într-o prăpastie. Nouă bărbați, patru femei și doi copii au fost declarați decedați la fața locului. Alte trei persoane au fost salvate de echipele de intervenție și transportate în stare gravă la spital.

Himachal Pradesh | The National Disaster Response Force (NDRF) is engaged in the search operation of a missing child following landslide in Himachal’s Bilaspur district that occurred on Tuesday claiming 15 lives. The NDRF team alongwith its dog squad started search for the child… pic.twitter.com/eFo2atg2HF — ANI (@ANI) October 8, 2025

Operațiune dificilă de salvare

Salvatorii s-au confruntat cu o misiune extrem de dificilă, din cauza terenului accidentat și a ploilor continue. Zona în care s-a produs accidentul este greu accesibilă, iar drumurile au fost parțial blocate de aluviuni.

Operațiunile de căutare au continuat și în cursul nopții, autoritățile avertizând că bilanțul victimelor ar putea crește, întrucât mai multe persoane erau date dispărute.

Ploile torențiale, cauza tragediei

Specialiștii indică drept principală cauză ploile abundente care au afectat regiunea în ultimele săptămâni. Cantitățile mari de precipitații au slăbit structura solului pe versanți, provocând alunecări de teren în lanț.

Fenomenul a afectat nu doar India, ci și alte țări din Asia de Sud, precum Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Afganistan și Maldive, unde au fost raportate inundații severe și pierderi de vieți omenești în ultimele luni.

Mesaj de condoleanțe din partea autorităților

Președinta Indiei a transmis un mesaj de solidaritate și compasiune familiilor afectate de tragedie, exprimându-și regretul profund pentru pierderile suferite:

„Gândurile noastre se îndreaptă către victime și către familiile care trec prin momente de durere. Le dorim răniților însănătoșire grabnică“, a transmis administrația prezidențială într-un comunicat oficial.

O regiune tot mai expusă dezastrelor naturale

Regiunea Himalaya, unde s-a produs accidentul, este printre cele mai vulnerabile zone ale Indiei în fața alunecărilor de teren. În fiecare an, ploile musonice provoacă distrugeri majore, izolând localități întregi și afectând infrastructura rutieră.