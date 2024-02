Poliția a început să patruleze în zona de lângă cimitirul Borisovsky din Brateevo, unde înmormântarea lui Navalny este programată să aibă loc pe 1 martie, relatează un corespondent RusNews.

Potrivit RusNews, polițiștii merg în patrule de două sau trei persoane în apropierea cimitirului. Au fost pregătite și garduri metalice la intrare, iar de-a lungul perimetrului, după cum scrie RusNews, „pe fiecare stâlp de lampă sunt instalate camere de supraveghere externe”. Pe 26 februarie, canalul de Telegram „Atenție, știri” a scris despre pregătirile pentru instalarea camerelor și ramelor la intrarea în cimitirul Borisov.

Canalul Telegram „We Can Explain” scrie că echipele de poliție întărite sunt încă de serviciu la ieșirea din stația de metrou Borisovo. Doi ofițeri de poliție stau la intrarea în cimitir, iar un mic cărucior de poliție stă în partea laterală a intrării, transmite corespondentul We Can Explain. La intrarea în cimitir este de serviciu și o mașină de poliție rutieră.

La intrarea în cimitir, după cum transmite corespondentul „We Can Explain”, polițiștii cer un pașaport și cer să explice scopul vizitei și, de asemenea, inspectează bunurile personale, explicând acest lucru drept „prevenirea operațiunilor teroriste”.

Pe 28 februarie, apropiații lui Navalny au declarat că slujba de înmormântare a politicianului va avea loc în Biserica Icoanei Maicii Domnului din Maryino pe 1 martie, la ora 14:00. După aceasta, Navalny va fi înmormântat la cimitirul Borisov.

Directorul FBK, Ivan Zhdanov, a spus că înmormântarea a fost planificată pentru 29 februarie, dar asociații lui Navalny nu au reușit să găsească „o singură persoană care să poată săpa un mormânt” până la acea dată. Jdanov a legat acest lucru cu faptul că pe 29 februarie Vladimir Putin va transmite un mesaj Adunării Federale.

Potrivit lui Jdanov, familiei lui Navalny i-au fost refuzate săli adecvate pentru rămas-bun, sub diferite pretexte. Asociații lui Navalny au vrut să țină rămas bun în holul crematoriului Nikolo-Arkhangelsk, dar când reprezentantul politicianului a venit să semneze acordul, i s-a spus că această sală era ocupată și i s-a oferit o sală la cimitirul Khovanskoye. Familia lui Navalny l-a abandonat.

SURSA