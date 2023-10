Cele două lidere europene vizitează Israelul pentru a exprima solidaritatea UE după ofensiva sângeroasă a Hamas.

"Am fost în Kfar Azza. Unul dintre epicentrele atrocităților comise de Hamas weekendul trecut. Oroarea a ceea ce s-a întâmplat aici este de nespus. Plângem alături de familiile victimelor", a scris Ursula von Der Leyen pe X (fostul Twitter).

We were in Kfar Azza.



One of the epicenters of the atrocities committed by Hamas last weekend.



The horror of what happened here is unspeakable.



We mourn with the families of the victims. pic.twitter.com/Sy0AXhcBM3