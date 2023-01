Persoane înarmate au atacat, duminică dimineaţa, centrul de detenţie din acest oraş situat la frontiera cu SUA, omorând 19 oameni. Atacul a permis deţinuţilor, printre care și un cunoscut şef de bandă, să evadeze, informează marţi AFP preluat de Agerpres.

Zece gardieni, şapte deţinuţi şi doi atacatori au murit în atacul atribuit unor traficanţi de droguri. În plus de asta, 14 deţinuţi şi un gardian au fost răniţi şi cinci atacatori au fost capturaţi, a anunțat ministerul mexican al Apărării, Luis Cresencio Sandoval.

Mai devreme în timpul zilei de luni, guvernul federal a anunţat că 19 persoane au murit în timpul atacului din închisoare, printre care 10 gardieni, şapte deţinuţi şi doi atacatori, şi că 25 de persoane au evadat.

