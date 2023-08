Biletele gratis pentru transportul în comun, timp de un an, nu i-au încântat deloc pe austrieci. Și asta pentru că un simplu tatuaj condiționează oferta guvernanților.

Campania a fost inițiată de ministrul austriac pentru protecția climei, Leonore Gewesseler, dar a stârnit o revoltă neașteptată în mediul online dar și la festivalurile unde a fost promovată. Nu numai oamenii de rând și-au exprimat dezacordul, ci și politicieni, mai ales cei din partidul liberal de centru NEOS.

Pentru a obține bilete gratis pe orice mijloc de transport în Austria, persoanele care doresc asta trebuie să își facă un tatuaj pe care scrie „Klimaticket” (bilet climatic, în traducere). Este vorba despre persoane care au vârsta de peste 18 ani.

Biletul poate fi folosit în aproape toate mijloacele de transport în comun din Austria, privat sau public. KlimaTicket permite folosirea transportului în comun într-o anumită zonă timp de un an: regional, interregional și național. Însă nu poate fi folosite pe oferte turistice.

Astfel că le permite doritorilor să călătorească în toată țara cu doar 3 euro pe zi, reduceri fiind pentru tineri, vârstnici și persoane cu handicap. Costul biletului este de 1.095 de euro pe an. În ultima lună de când a fost lansată campania, aproximativ 245.000 de persoane și-au luat acest fel de bilet, acceptând să-și facă, în schimb, micul tauaj „climatic”. Ceea ce reprezintă aproape 3 la sută din populația de 9 milioane a Austriei.

PREȚURILE PENTRU BILETUL KlimaTicket, ÎN AUSTRIA

Bilet climatic clasic - 1.095 euro

Bilet climatic pentru tineri/seniori/special - 821 euro

Bilet climatic familie clasică - 1.205 euro

Bilet climatic familie tineri, familie seniori, familie specială - 931 euro

Reacțiile dezaprobatoare au crescut și după ce ministrul austriac pentru protecția climei a promovat această campanie, recent, la un festival din orașul Sankt Polten. Atunci, o caravană de tatuaje cu un banner pe care scria „Aktion geht unter die Haut” (Acțiune care îți intră sub piele, în traducere) a fost prezentă la mai multe evenimente în vara acestui an. La festivalul de săptămâna trecută, participanții erau îndemnați să își tatueze „Klimaticket” în schimbul călătoriilor gratuite cu trenul în toată Austria, pe perioada unui an.

În comentariile din mediul online și de pe rețelele de socializare, austriecii susțin că pri naceastă campanie este încurajat de fapt un comportament iresponsabil al tinerilor:

„Este aceasta o acțiune atât de exemplară? Să motivezi tinerii adulți să își facă tatuaje?”, a spus un utilizator pe Instagram. Iar Klimaticket a dat următorul răspuns: „responsabilitate personală”.

„A oferi oamenilor bani pentru a le pune reclamă sub piele dezvăluie o viziune inacceptabilă a umanității din partea unui ministru de guvern”, a declarat și Henrike Brandstötter, deputat al partidului liberal NEOS din Austria.

Ministra pentru protecția climei a fost luată la întrebări și acuzată că și-ar face publicitate de fapt „pe pielea tinerilor”.

În pofida criticilor, Gewessler, care a inițiat campania, susține că majoritatea persoanelor care și-au făcut tatuajele mai aveau deja altele.

Iar cei care vând tichetele climatice au declarat, de asemenea, presei locale că feedback-ul de la festivaluri a fost „extrem de pozitiv”, scrie presa austriacă.

O mică schimbare în impunerea tatuajului inițial a intervenit în strategia campaniei climatice. Astfel că celor care au participat la diferite evenimente în ultimele zile li s-au oferit gratuit și alte modele de tatuaje legate de transportul public și schimbări climatice.

„Campania a fost extrem de bine primită de grupul țintă, sunt extrem de mulți vizitatori care doresc să-și înfrumusețeze corpul cu tatuaje”, a explicat și șeful companiei care se ocupă de promovarea biletului pentru climă în Austria, potrivit presei din Salzburg.