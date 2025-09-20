Războiul din Ucraina, ziua 1305. Trump lansează noi avertismente dure după manevrele agresive ale lui Putin - LIVE TEXT

Liderul american a declarat de mai multe ori că e dezamăgit de acțiunile omologului rus
Conflictul din Ucraina continuă să atragă atenția liderilor internaționali, pe măsură ce tensiunile escaladează în regiune. În ziua 1305 de la începutul invaziei ruse, fostul președinte american Donald Trump revine în prim-plan cu declarații ferme, condamnând ultimele acțiuni provocatoare ale Kremlinului.

UPDATE 8:00 - Trump, după ce 3 avioane de luptă rusești au încălcat spaţiului aerian al Estoniei; „Ar putea genera mari probleme”

În cadrul unei declaraţii făcute în Biroul Oval, preşedintele SUA a afirmat că „va analiza” informațiile cu privire la acest incident, relatează SkyNews.

Trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat vineri fără permisiune în spaţiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei şi au rămas acolo timp de 12 minute.

 