UPDATE 8:00 - Trump, după ce 3 avioane de luptă rusești au încălcat spaţiului aerian al Estoniei; „Ar putea genera mari probleme”
În cadrul unei declaraţii făcute în Biroul Oval, preşedintele SUA a afirmat că „va analiza” informațiile cu privire la acest incident, relatează SkyNews.
„Vor să mă informeze în scurt timp, aşa că vă voi comunica detalii în seara aceasta sau mâine”, le-a spus el jurnaliştilor, conform News.ro.
Trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat vineri fără permisiune în spaţiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei şi au rămas acolo timp de 12 minute.