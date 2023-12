UPDATE ORA 9.00 - Atacuri cu drone ucrainene asupra unor ținte din Rusia

Sistemele ruseşti de apărare aeriană au distrus 33 de drone lansate de Ucraina deasupra mai multor regiuni din Rusia, a anunţat, duminică, Ministerul rus al Apărării, citat de Reuters.

Proiectilele au fost interceptate sau distruse înainte de a-şi atinge ţintele deasupra regiunilor Lipeţk, Rostov şi Volgograd, a precizat ministerul.

Instituţia de la Moscova nu a oferit alte detalii.

UPDATE 7:30 Atac cu drone asupra Odesei





Mai multe explozii s-au auzit noaptea trecută în zona unor localități din Ucraina și, potrivit surselor ucrainene, cel puțin 4 proiectile și-ar fi atins ținta. Mai multe filmări au surprins o serie de explozii în localitatea Ilicevsk.

Sistemele de apărare aeriană ucrainene au distrus o rachetă de croazieră şi 20 de drone de atac, a precizat sursa citată pe Telegram. O rachetă balistică Iskander "nu şi-a atins ţinta", a precizat armata, fără a oferi detalii.

