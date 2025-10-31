UPDATE 21:15 - Ucraina încearcă să contracareze infiltrările care strâng cercul la Pokrovsk și Kupiansk

Armata ucraineană caută modalități de a contracara noua tactică a ”infiltrărilor” folosită de trupele ruse. Tactica presupune folosirea unor grupuri mici de infanterie care se strecoară prin defensiva lacunară a unităților ucrainene, în timp ce unele dintre acestea din urmă sunt cel puțin semi-încercuite pe sectoarele de front din zona orașelor Pokrovsk și Kupiansk, relatează vineri agenția EFE.

Înaintarea trupelor ruse în aceste două orașe a fost realizată cu ajutorul a numeroase grupuri de asalt formate din numai doi, trei sau cinci soldați, uneori chiar și un singur soldat, care avansează încercând să evite luptele directe cu grupuri de soldați ucraineni mai numeroși, estompând astfel linia de contact și perturbând defensiva ucraineană.

Această tactică este un răspuns la utilizarea masivă a dronelor, care a transformat radical câmpul de luptă și a făcut în mare măsură ineficiente atacurile frontale masive.

Potrivit soldaților ucraineni de pe frontul de la Pokrovsk, în loc să lupte pentru fiecare clădire și să se angajeze în schimburi de focuri directe, prioritatea rușilor este să evite să fie detectați de către dronele ucrainene.

UPDATE 19:40 - Bulgaria restricţionează exporturile de combustibil către UE în urma sancţiunilor impuse Lukoil

Parlamentul Bulgariei a interzis temporar, vineri, exporturile anumitor combustibili, în principal motorină şi kerosen, către statele membre UE, pentru a asigura stabilitatea pieţei locale în urma sancţiunilor impuse de SUA companiei ruse Lukoil, care administrează cea mai mare rafinărie de petrol din ţară, relatează Reuters.

Săptămâna trecută, Bulgaria a anunţat că va lua măsuri pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă cu petrol şi derivate din petrol, după ce SUA au impus sancţiuni companiilor Lukoil şi Rosneft, din cauza războiului Moscovei în Ucraina.

Decizia parlamentară, iniţiată de partidele de la guvernare, a fost luată cu 135 de voturi pentru, patru împotrivă şi 42 de abţineri.

Interdicţia nu se va aplica realimentării navelor şi aeronavelor naţionale şi străine, precum şi livrărilor către forţele armate ale statelor membre ale Uniunii Europene şi NATO, potrivit agenţiei de ştiri BTA.

Parlamentul a instruit directorul agenţiei vamale să aplice interdicţia privind produsele petroliere, dar l-a autorizat să permită exportul anumitor produse, la discreţia sa.

De asemenea, a instruit preşedintele Agenţiei de Stat pentru Rezerve de Stat şi Stocuri de Război să inspecteze cantităţile de stocuri de rezervă de combustibil în termen de o săptămână.

Lukoil operează rafinăria de petrol Burgas din Bulgaria, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, precum şi peste 200 de benzinării şi deţine o reţea de transport şi depozitare a combustibililor.

UPDATE 18:40 - Ucraina cere Uniunii Europene să majoreze taxele vamale asupra importurilor ruse

Kievul i-a solicitat vineri Uniunii Europene să majoreze taxele vamale asupra importurilor de produse ruse care nu sunt deocamdată supuse sancțiunilor adoptate de Bruxelles de la începerea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, transmite AFP.

”Dacă produsele nu sunt vizate de sancțiuni (europene), vom ridica chestiunea impunerii de taxe vamale”, a declarat șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiga.

Potrivit lui Sîbiga, o astfel de măsură ar putea i-ar permite Uniunii Europene ocolirea Ungariei și a Slovaciei care ar amenința cu blocarea extinderii sancțiunilor contra Moscovei.

”Vom lucra cu partenerii noștri europeni”, a indicat Andrii Sîbiga în timpul unei conferințe de presă comune cu președintele Volodimir Zelenski.

UPDATE 16:35 - Ucraina predă Lituaniei un militar rus capturat, pentru a fi judecat în această țară pentru crime de război

Ucraina a predat Lituaniei un militar rus capturat de forțele sale armate, pentru a fi judecat în această țară pentru crime de război, a anunțat vineri parchetul ucrainean, informează AFP.



”Pentru prima dată de la începutul agresiunii la scară mare (a Rusiei), Ucraina a predat un militar rus unui stat străin, Lituania, pentru ca el să fie urmărit pentru crime de război”, a anunțat procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, pe rețelele sociale, calificând evenimentul drept ”istoric pentru justiție”.



”Acesta este un semnal clar adresat tuturor criminalilor de război: nu vă veți putea sustrage justiției în nicio țară a lumii libere. Se va face dreptate”, a continuat el.

UPDATE 15:00 - Ucrainenii apelează la cititori de tarot pentru a face față anxietății provocate de război

În contextul războiului prelungit cu Rusia, tot mai mulți ucraineni caută alinare și răspunsuri în locuri neconvenționale: cititorii de tarot.

Potrivit unei investigații publicate de Kyiv Independent, serviciile de divinație au cunoscut o creștere semnificativă în popularitate, devenind o formă alternativă de consiliere emoțională pentru cei afectați de incertitudinea și traumele conflictului.

Mulți dintre cei care apelează la cititori de tarot nu caută neapărat predicții exacte, ci o formă de confort și claritate într-o perioadă dominată de frică și pierderi.

UPDATE 13:10 Investigație: Armata rusă își torturează și execută propriii soldați pentru „indisciplină”

O investigație realizată de publicația independentă rusă Verstka a scos la iveală practici șocante în rândul trupelor ruse dislocate în Ucraina: soldații ruși ar fi supuși torturii și chiar executați de propriii comandanți pentru presupuse acte de indisciplină sau refuz de a lupta.

Potrivit surselor citate de Verstka, metodele de pedeapsă includ bătăi severe, detenție în așa-numitele „gropi” – adăposturi subterane improvizate – și, în unele cazuri, execuții sumare. Aceste practici sunt cunoscute în jargonul militar rus sub termenul de „zeroing out” („anularea” sau „eliminarea” soldaților), un eufemism pentru pedepse extreme aplicate în afara oricărui cadru legal sau procedural.

UPDATE 10:58 - Ucraina reia importurile de gaze naturale din Grecia începând cu luna noiembrie

Ucraina va relua importurile de gaze naturale din Grecia începând cu luna noiembrie, prin conducta Transbalcanică, după ce atacurile rusești au redus producția internă de gaze cu 55% în octombrie.

Autoritățile de la Kiev au fost nevoite să caute surse externe suplimentare pentru a asigura alimentarea populației în sezonul rece, estimând nevoia de aproximativ 4 miliarde de metri cubi de gaze importate.

UPDATE 9:10 Ce l-a scos din sărite pe Trump așa de mult încât a decis să anuleze întâlnirea cu Putin de la Budapesta? Informații noi ies la iveală

Statele Unite au anulat summitul planificat să aibă loc la Budapesta între președintele Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, în urma poziției ferme a Rusiei în ceea ce privește cererile sale intransigente legate de Ucraina, a relatat vineri Financial Times.

UPDATE 8:00 Statele Unite își reduc prezența militară în Bulgaria, Ungaria și Slovacia începând din decembrie, după retragerea trupelor din România

Washingtonul a notificat discret capitalele europene despre o recalibrare „marginală” a forțelor americane din Europa de Est, care va începe luna viitoare. După decizia de retragere a unei brigăzi rotative din România, urmează reduceri similare în Bulgaria, Ungaria și Slovacia, stârnind îngrijorări în rândul aliaților NATO și critici bipartizane în Congresul SUA, scrie Kyiv Post.

UPDATE 7:00 Un atac cu dronă a avariat o centrală termică din regiunea Oryol, Rusia

Un atac cu dronă ucrainean a vizat în dimineața zilei de 31 octombrie o centrală termică din regiunea Oryol, aflată în vestul Rusiei, provocând daune infrastructurii energetice locale. Guvernatorul regiunii a confirmat incidentul pe canalul său Telegram, precizând că nu au fost raportate victime.

Potrivit declarațiilor oficiale, atacul a avut loc în jurul orei 4 dimineața, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a limita efectele asupra alimentării cu energie. Centrala afectată se află în orașul Oryol, situat la aproximativ 350 de kilometri sud-vest de Moscova.

Incidentul survine pe fondul intensificării atacurilor transfrontaliere între Rusia și Ucraina, în contextul războiului care continuă de peste un an și jumătate. Atacurile asupra infrastructurii energetice au devenit o tactică frecventă, ambe