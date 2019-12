Premierul Israelului nu renunță la anexarea unei părți din Cisiordania

"Este timpul să aplicăm suveranitatea israeliană asupra Văii Iordaniei şi de a legaliza toate coloniile din Iudeea şi Samaria", a afirmat el, folosind termenul biblic pentru a desemna Cisiordania, teritoriu palestinian ocupat de Israel.



"Ea va face parte din statul Israel", a adăugat premierului într-o conferinţă organizată de cotidianul israelian de dreapta Makor Rishon.



Netanyahu a făcut aceste declaraţii într-un moment în care încearcă să îl convingă pe rivalul său Benny Gantz să formeze un guvern de uniune care ar putea profita de noua poziţie a administraţiei americane asupra coloniilor.



În noiembrie, şeful diplomaţiei americane Mike Pompeo a afirmat că Washingtonul nu va mai considera coloniile israeliene din Cisiordania ca fiind contrare dreptului internaţional, încălcând rezoluţii ale ONU.



Netanyahu şi-a anunţat în septembrie, cu doar o săptămână înainte de alegerile legislative, intenţia de a anexa toate coloniile din Valea Iordaniei, fâşie de pământ strategică reprezentând circa 30% din Cisiordania ocupată, dacă va câştiga alegerile.



După eşecul lui Netanyahu şi apoi al lui Gantz de a forma un guvern, preşedintele Reuven Rivlin a însărcinat parlamentul să găsească un premier până miercuri pentru a scoate Israelul din impasul politic şi pentru a evita organizarea unui al treilea scrutin în mai puţin de un an.



"I-am propus lui Benny Gantz un guvern de uniune", a declarat Netanyahu, afirmând că "nu este prea târziu" şi că "este timp pentru a o face".



"Această săptămână este importantă. Vom şti dacă Israelul se va întoarce la urne sau dacă va prevala raţiunea pentru a ajunge în cele din urmă la uniunea dorită", a adăugat el.



"Văd că SUA recunosc suveranitatea noastră asupra Văii Iordaniei. Este important", a afirmat Netanyahu, precizând că a vorbit recent cu Mike Pompeo, fără a prezentat un plan oficial.



Totuşi, Camera Reprezentanţilor din SUA a adoptat vineri o rezoluţie care cere ca orice plan de pace al SUA să susţină soluţia care prevede un stat palestinian alături de statul Israel.



Deşi colonizarea israeliană din Cisiordania ocupată a continuat sub toate guvernele din Israel după 1967, ea s-a accelerat în ultimii ani sub impulsul lui Benjamin Netanyahu şi al aliatului său de la Washington, preşedintele Donald Trump.



Peste 400.000 de israelieni s-au instalat în colonii în Cisiordania, alături de 2,6 milioane de palestinieni.



Coloniile sunt considerate de o mare parte din comunitatea internaţională ca unul din principalele obstacole în calea rezolvării conflictului.