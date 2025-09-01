Totul a ieșit la iveală în timpul unui zbor obișnuit din California spre Boston. În avion, Nicole și-a pierdut brusc auzul la urechea dreaptă. La scurt timp după ce a aterizat, a mers la medic, unde investigațiile au scos la iveală diagnosticul dur: o tumoare de dimensiuni mari care crescuse în tăcere încă din copilărie.

„Îmi amintesc că am înghețat când am auzit vestea. La 22 de ani, nu te aștepți să afli așa ceva”, a declarat ea pentru Daily Mail.

Semne ignorate ani la rând

Privind în urmă, Nicole spune că primele simptome erau deja vizibile: dezechilibru, căzături frecvente, pierderi temporare de auz și chiar fracturi inexplicabile. Toate acestea păreau episoade izolate, însă după diagnostic totul a căpătat sens.

Prima intervenție chirurgicală a avut loc în iulie 2021, când medicii au reușit să înlăture doar jumătate din tumoare. Consecințele au fost dramatice: jumătatea dreaptă a corpului i-a rămas paralizată timp de șase luni, iar Nicole a trebuit să învețe din nou să meargă și chiar să vorbească.

Cu multă voință, tânăra și-a revenit și a decis să transforme experiența sa într-o misiune de conștientizare. Ea și-a propus să participe la toate cele șase maratoane majore din lume pentru a atrage atenția asupra tumorilor cerebrale. Până acum a reușit să alerge la Boston, New York și Londra, urmând să participe și la cursa din Berlin.