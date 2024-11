Lacul de acumulare se află în apropierea orașului Kurahove, care avea aproximativ 10.000 de locuitori înainte de război și care se află în prezent în imediata apropiere a frontului.

În zonă, inclusiv trupele ruse avansează de câteva săptămâni.

Oamenii sunt însă disperați, iar autoritățile susțin că nici măcar nu pot examina pagubele provocate barajului din cauza bombardamentelor neîntrerupte lansate de ruși.

In mid September we crossed the dam over the Kurakhove reservoir several times. And each time we crossed it, it got more destroyed by the Russians. They used FABs in the morning and in the afternoon to detonate the dam, cut the road and lower the water level of the lake … pic.twitter.com/DxEljvAMc6