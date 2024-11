Mânerele electronice ale autoturismului au rămas blocate după ce tinerii au făcut accident. O tânără de 20 de ani este singura supraviețuitoare.

Autoturismul aparținea companiei deținute de miliardarul Elon Musk. Modelul mașinii are un buton pe care pasagerii îl pot apăsa pentru a deschide ușa.

În cazul în care nu există alimentare electrică, ușile rămâne înțepenite, ceea ce s-a și întâmplat în urma accidentului. Anchetatorii fac acum anchetă.

FOUR people killed when this speeding car(Tesla) flies off the Lakeshore near the DVP/crashes into guardrail/bursts into flames. A 5th person(female passenger) survived thanks to brave bystanders(construction crew) who managed to pull her out of burning car pic.twitter.com/y0DN3rktof