Aderarea României la spațiul Schengen a născut dezbateri aprinse la nivel european. În luna octombrie, Guildo Reil a spus în plenul parlamentului European despre România că este Vestul Sălbatic.



"În ultimul an am fost de multe ori în România și vreau să fiu prietenos când spun că România este Vestul Sălbatic al Europei. (...) În Ucraina am văzut o infrastructură mult mai bună decât în România. Nu avem nevoie de România și de Bulgaria nici în Uniunea Europeană, nici în Schengen" afirma la vremea respectivă politicianul german.





După o nouă vizită în țara noastră, Reil și-a schimbat radical opinia.



"Am rănit foarte mulți români cu afirmația mea și sunt recunoscător pentru că am fost invitat în România de către parlamentarul român Natalia Intotero, care mi-a oferit ocazia să-mi creez o imagine proprie. Trebuie să spun că am întâlnit oameni incredibil de binevoitori și primitori. Oameni care sunt săraci, mai săraci decât cei din Germania. Dar oameni care sunt totuși bogați, pentru că sunt mândri. O mândrie pe care mulți germanii au pierdut-o. , a scris europarlamentarul german Guido Reil.

La ultima sa vizită în România, el a fost tratat de românii din Valea Jiului cu sarmale, ciorbă de burtă și țuică.