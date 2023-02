Imaginile arată o falie care străbate zona rurală din sudul Turciei - câmpuri și chiar o șosea, pe o distanță de kilometri întregi, scrie The Guardian.

Alte imagini care arată amploarea dezastrului vin din orașul Kahramanmaras, unde blocuri întregi au fost reduse la moloz.

Imagini din satelit publicate de New York Times arată cum blocuri întregi din apropierea centrului orașului s-au transformat în ruine. Un spital din aceeași zonă, cândva înconjurat de blocuri, este singurul rămas în picioare, scrie HotNews.

Many of the collapsed structures are the residential eight- to 10-story apartment buildings that are common in the city. https://t.co/sKYRimxg07 pic.twitter.com/kLEcoymUzB