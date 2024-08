Zeci de case au fost distruse de inundațiile catastrofale, iar oamenii au fost evacuați de urgență din calea viiturilor devastatoare. Mai mulți copaci au fost doborâți la pământ, iar pompierii au fost mobilizați de urgență.

Este stare de urgență în statele americane Florida, Georgia și Carolina de Sud din cauza vremii extreme. Uraganul ”Debby” a lovit puternic în aceste zone, iar pagubele sunt uriașe. Forțele de ordine au intervenit cu bărci și caiace pentru a evacua zecile de oameni din casele făcute praf în urma inundațiilor.

Here\"s what winds 30-40mph with gusts to near 50mph looks like on the Howard Frankland Bridge over Tampa Bay! #Debby #florida #tropics #flwx #weather #hurricane #tampa #stpete @10TampaBay pic.twitter.com/IaDrE5GTLg