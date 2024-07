În jurul orei locale 11:50, poliția din Merseyside a fost chemată să intervină la un „incident major” raportat în Southport. Forțele de ordine au reținut un suspect și au confiscat un cuțit, iar bărbatul a fost dus la o secție de poliție pentru interogatoriu. Autoritățile au cerut publicului să evite zona afectată, asigurând că nu există o amenințare suplimentară pentru comunitate.

„Vă rugăm să evitați zona în timp ce ne ocupăm de acest incident. Nu există o amenințare mai mare la adresa publicului”, a declarat poliția din Merseyside. Parlamentarul britanic Patrick Hurley, care reprezintă Southport, a exprimat profunda sa îngrijorare față de gravitatea evenimentului și impactul acestuia asupra comunității.

În prezent, autoritățile continuă să investigheze incidentul și să adune mai multe informații pentru a clarifica circumstanțele atacului. Vor fi furnizate detalii suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile. Comunitatea rămâne în alertă, iar forțele de ordine sunt angajate în asigurarea siguranței publicului și în prevenirea unor eventuale incidente suplimentare.

#BREAKING: Horrific knife attack in Southport near Liverpool in UK.



6 children have been stabbed and at least 1 has died, Suspect has been arrested.#KnifeaAttack #Liverpool #UK #UnitedKingdom #Britain pic.twitter.com/6OdwYv1jR2