Videoclipul a transformat-o într-un idol pentru georgienii care susţin opoziţia şi care se tem că legea referitoare la agenţii străini va sabota şansele ţării de a adera la Uniunea Europeană. De aceea, doresc ca autorii acesteia, care fac parte din partidul de guvernământ Visul Georgian, să fie alungaţi din funcţii.

Acum, după ce şi-a părăsit locul de muncă de la Primăria din Tbilisi pentru a se dedica politicii, Malaşhia se află în centrul alegerilor cu miză mare de sâmbătă, în calitate de candidat principal al Coaliţiei pentru Schimbare, unul dintre principalele patru partide de opoziţie din ţară.

„Sunt genul de persoană căreia nu-i place publicitatea. Dar când am decis să intru în politică, am ieşit din zona mea de confort. Pentru că am înţeles că aceste alegeri sunt în prima linie”, a declarat ea.

Georgian President Salome Zourabichvili awards Nana Malashkhia who stood with EU flag while targeted by water cannon with medal of honour. pic.twitter.com/SrJMdtcWah — Formula NEWS | English (@FormulaGe) April 9, 2023

În schimb, Sandro Dvalişvili, în vârstă de 23 de ani, absolvent de drept şi activist al partidului de guvernământ Visul Georgian, a declarat că el crede că unii protestatari antiguvernamentali au fost păcăliţi să se mobilizeze pentru cauze pe care nu le înţeleg pe deplin. „Mai ales oamenii de vârsta mea sunt uşor de influenţat de alţii”, spune el. „Şi de aceea majoritatea celor care au mers la proteste nu ştiau de ce sunt acolo”, susţine tânărul.

Politica Georgiei a fost mult timp profund polarizată, majoritatea instituţiilor media importante fiind fie explicit pro-guvernamentale, fie pro-opoziţie.

În acelaşi timp, „Visul Georgian” acuză „opoziţia radicală” că ar fi agentul fostului preşedinte Mihail Saakaşvili, care este condamnat la şase ani de închisoare pentru abuz de putere, şi că ar fi sponsorizată de agenţiile de informaţii occidentale, relatează news.ro.

În timpul campaniei electorale, oficialii Visului Georgian au sugerat în mod repetat că vor interzice partidele de opoziţie dacă vor reveni la guvernare.

Ocazional, retorica furibundă se transformă în violenţă. În aprilie, un membru al opoziţiei a lovit cu pumnul în faţă un deputat al partidului Visul Georgian în timpul unei dezbateri pe tema legii agenţilor străini, primind în schimb o bătaie în toată regula.

De ambele părţi, activiştii consideră aceste alegeri ca fiind existenţiale, viitorul democratic al Georgiei, pacea şi stabilitatea ei fiind în pericol. Dar, mai presus de toate, umbra geopoliticii planează asupra alegerilor.

Criticii din ţară şi din străinătate au acuzat Visul Georgian că încearcă să restabilească legăturile cu Rusia, pe care sondajele arată că majoritatea georgienilor o detestă, reducând în acelaşi timp în mod deliberat şansele de aderare a ţării la UE.

„În acest moment, avem de-a face cu un referendum. Alegem între Europa şi Rusia”, a declarat Malaşhia.

Pentru Malaşhia, aderarea la UE este esenţială pentru protejarea suveranităţii georgiene faţă de Moscova, care a condus ţara timp de 200 de ani şi continuă să sprijine separatiştii din două regiuni ale Georgiei. „Nu ne putem schimba geografia. Rusia va fi întotdeauna alături. Şi tocmai de aceea trebuie să fim alături de aliaţi puternici”, spune ea. „Iar aceşti aliaţi puternici sunt în Uniunea Europeană”, precizează Malaşhia.

Dar Sandro Dvalişvili, care în afara politicii lucrează şi ca actor, spune că se teme că opiniile antiruseşti ale unei opoziţii victorioase ar putea duce ţara în război.

Visul Georgian a plasat menţinerea păcii cu Rusia în centrul campaniei sale. În jurul oraşului Tbilisi, panourile publicitare prezintă oraşe georgiene imaculate alături de oraşe ucrainene devastate, deasupra unei legende care spune „Nu războiului! Alegeţi pacea”.

„În acest moment, unii oameni nu înţeleg pericolul cu care s-ar putea confrunta dacă am fi învinşi”, spune Dvalişvili. „Dacă se dovedeşte că nu vom câştiga, pentru mine va fi foarte rău. Pentru că nu văd o altă forţă care să aducă pace şi stabilitate ţării noastre”, conchide susţinătorul partidului oligarhului Bidzina Ivanişvili.