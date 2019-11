Merkel nu s-a contrat cu Macron, pe tema NATO

Totuși, acesta recunoaște în acelaşi timp diferenţele de abordare între cele două ţări cu privire la acest subiect, informează AFP.



'În memoria cancelarului despre ce s-a întâmplat în noaptea aceea, nu a fost nici plângere, nici furie şi nici ceartă', a declarat Steffen Seibert în cadrul unei conferinţe de presă la Berlin.



El a dezminţit o informaţie apărută în cotidianul american The New York Times cu privire la un schimb aprins de replici care i-ar fi opus pe cei doi lideri la 10 noiembrie, în timpul unui dineu la Berlin, în cadrul celebrării a 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului.



Purtătorul de cuvânt al Angelei Merkel a recunoscut însă că cei doi lideri au vorbit despre 'abordări politice adeseori diferite ale Germaniei şi Franţei pentru a face faţă problemelor şi provocărilor, precum şi despre faptul că suntem mereu în căutare de soluţii'.



Cancelarul german, potrivit New York Times, i-ar fi arătat cu această ocazie, într-o manieră fermă, starea sa de spirit proastă şefului statului francez, după afirmaţiile lui Macron că NATO s-ar afla în 'moarte cerebrală'.



'Înţeleg dorinţa dumneavoastră privind o politică de ruptură', ar fi spus Merkel, potrivit ziarului american, 'dar m-am cam săturat să adun cioburile. Iar şi iar, trebuie să pun la loc cioburile cănii pe care aţi spart-o pentru ca apoi să ne aşezăm şi să bem o ceaşcă de ceai împreună'.



Macron i-ar fi răspuns, potrivit cotidianului menţionat: 'Nu mă pot comporta ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic" la NATO în urma ofensivei Turciei, ţară membră a Alianţei Nord-Atlantice, în nordul Siriei, fără o consultare cu ceilalţi aliaţi.



În privinţa NATO, Angela Merkel s-a distanţat deja public de afirmaţiile şefului statului francez.



La începutul lunii noiembrie, ea a criticat declaraţiile lui Emmanuel Macron, evocând o 'judecată intempestivă' şi 'termeni radicali' pe care nu îi împărtăşeşte.