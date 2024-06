Potrivit WikiLeaks, australianul în vârstă de 52 de ani a părăsit luni dimineaţa închisoarea Belmarsh şi a fost eliberat de justiţia britanică pe aeroportul Stansted din Londra în cursul după-amiezii, de unde s-a îmbarcat într-un avion şi a părăsit Marea Britanie.

Urmărit penal pentru expunerea a sute de mii de documente confidenţiale, Julian Assange urmează să apară miercuri la ora locală 09:00 (23:00 GMT marţi) în faţa unui tribunal federal din Insulele Mariane, un teritoriu american din Pacific, potrivit documentelor judiciare făcute publice în noaptea de luni spre marţi.

Unul dintre cei mai căutaţi oameni din lume, fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a acceptat să pledeze vinovat în faţa unui tribunal american pentru a-şi recâştiga libertatea după cinci ani de detenţie în Regatul Unit.

Julian Assange, care face în prezent obiectul unei anchete penale pentru "conspiraţie în vederea obţinerii şi divulgării de informaţii referitoare la apărarea naţională", ar trebui să pledeze vinovat doar pentru această acuzaţie, conform documentelor, care o desemnează şi pe complicea sa, soldatul american Chelsea Manning, drept sursa scurgerii masive de informaţii.

El ar trebui să fie condamnat la 62 de luni de închisoare, deja executate în detenţie provizorie la Londra, ceea ce i-ar permite să se întoarcă liber în ţara sa natală, Australia.

Acest acord, care pune capăt unei epopei care durează de aproape 14 ani, intervine cu două săptămâni înainte de o altă audiere crucială în faţa instanţelor britanice. La 9 şi 10 iulie, instanţa trebuia să examineze recursul lui Julian Assange împotriva extrădării sale în Statele Unite.

El lupta pentru a evita să fie predat justiţiei americane, care îl urmăreşte pentru că a făcut publice, începând din 2010, peste 700 000 de documente confidenţiale privind activităţi militare şi diplomatice americane, în special în Irak şi Afganistan.

Aceste documente includ o înregistrare video care arată civili, inclusiv doi jurnalişti Reuters, ucişi de focul unui elicopter de luptă american în Irak în iulie 2007.

Cu 18 capete de acuzare, el putea, teoretic, să facă până la 175 de ani de închisoare în temeiul Legii privind spionajul.

Chelsea Manning, la rândul său, fusese condamnată în august 2013 la 35 de ani de închisoare de o curte marţială, dar a fost eliberată după şapte ani în urma comutării pedepsei de către preşedintele Barack Obama.

Guvernul britanic a aprobat extrădarea lui Julian Assange în iunie 2022.

În ultima răsturnare de situaţie din acest caz de lungă durată, care a devenit pentru susţinătorii săi un simbol al ameninţărilor la adresa libertăţii presei, doi judecători britanici i-au acordat acestuia dreptul de a face apel împotriva extrădării sale în luna mai.

Acest apel urma să includă întrebarea dacă el ar beneficia de protecţia libertăţii de exprimare ca străin în sistemul juridic american.

"Julian este liber", s-a bucurat soţia sa Stella Assange, potrivit căreia "cuvintele nu sunt suficiente pentru a ne exprima imensa recunoştinţă" faţă de cei care au lucrat "ani de zile" pentru ca eliberarea sa să devină o "realitate".

WikiLeaks a publicat o înregistrare video care îl arată pe Julian Assange mergând liber pe pistă pentru a se îmbarca într-un avion.

Într-un mesaj pe X, WikiLeaks s-a felicitat pentru această reuşită, care a fost rezultatul unei "campanii globale" ce a reunit activişti, "legislatori şi lideri" de toate orientările politice, "până la Organizaţia Naţiunilor Unite".

