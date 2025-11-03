„Ministerul de Externe a primit mesaje, dar voi explica conținutul și natura acestora la momentul oportun”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului iranian, Fatemeh Mohajerani, citată de agenția Mehr.

Informația vine după ce agenția irakiană Baghdad Al-Youm a relatat că Statele Unite au transmis un mesaj Teheranului prin Oman, exprimând disponibilitatea de a relua discuțiile, cu intenția administrației americane de a obține un nou acord nuclear.

În ultimele luni, oficialii iranieni au confirmat existența unui schimb de mesaje indirecte cu Washingtonul. Sâmbătă, ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi, a exclus negocieri directe, însă a indicat posibilitatea revenirii la discuțiile indirecte purtate în perioada aprilie–iunie sub medierea Omanului.

El a afirmat că Iranul este dispus să discute pentru „a risipi îngrijorările” privind programul său nuclear, dar a criticat condițiile formulate de SUA, inclusiv solicitarea de încetare a îmbogățirii uraniului și restricționarea programului balistic.

Negocierile nucleare au fost suspendate după escaladarea militară din iunie. În urma conflictului, mai multe state europene semnatare ale acordului nuclear din 2015, alături de SUA, au susținut reintroducerea sancțiunilor ONU împotriva Iranului, aflate în prezent în vigoare. Cu toate acestea, mediul diplomatic rămâne deschis pentru reluarea dialogului, potrivit declarațiilor oficiale occidentale.