Echipele de salvare au fost mobilizate pentru a-i găsi pe cei dispăruți, utilizând scafandri, câini de căutare și drone, conform informațiilor oferite de AP News și Mediafax.

Incidentul a avut loc în provincia Pisa, unde ploi torențiale au făcut ca râul din localitatea Montecatini Val di Cecina să iasă din matcă, provocând pagube semnificative. Părinții și bunicul bebelușului au reușit să se salveze, fiind recuperați de pe acoperișul clădirii în care se aflau, după ce aceasta a fost inundată.

Luca Cari, purtător de cuvânt al pompierilor, a declarat pentru SkyTG24 că, deși echipele de salvare își propun să găsească supraviețuitori, situația este extrem de critică. „Întotdeauna sperăm să găsim oameni în viață, dar acest incident nu ne oferă prea multe speranțe,” a spus Cari.

Inundațiile au dus la închiderea mai multor drumuri locale și au lăsat aproximativ 700 de case fără electricitate. Președintele regiunii Toscana, Eugenio Giani, a descris situația drept una dintre cele mai grave înregistrate în zonă din 1928, subliniind severitatea vremii nefavorabile printr-o postare pe Facebook.

Echipele de salvare continuă să monitorizeze zona afectată, în speranța de a-i găsi pe cei dispăruți și de a preveni alte tragedii provocate de condițiile meteorologice extreme.

[Italy] Two foreign tourists - a baby and grandmother - missing amid floods in Tuscany > https://t.co/cQxds1tMSb… #ClimateEmergency #ClimateCrisis #SevereWeather #Storm #Flood #Pisa #Tuscany #Italy #Europe pic.twitter.com/GD3dTIjEqP