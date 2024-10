Imagini tulburătoare din camera de hotel a lui Liam Payne înainte de tragedie: Droguri și obiecte distruse

Liam Payne, cunoscutul cântăreț britanic și fost membru al trupei One Direction, a fost implicat într-un incident șocant într-un hotel din Buenos Aires, Argentina, unde s-a aruncat de la balconul camerei sale. În camera artistului, poliția a descoperit o scenă dezolantă, cu dovezi care sugerează consumul de droguri și alcool. Autoritățile locale au lansat o investigație pentru a identifica dealerul de droguri al artistului, conform unui raport al The New York Post.