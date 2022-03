Tinerii ucraineni, membri ai unui club de iahtmani, nu au putut să stea indiferenți la vederea ambarcațiunii uriașe a lui Roman Abramovici, aflat pe lista oligarhilor rusi sanctionați. S-au urcat într-o barcă și au împiedicat yahtul să înainteze spre portul Bodrum. Fluturând steagul Ucrainei au strigat "Nu eşti binevenit aici. Nu războiului în Ucraina. Pleacă barcă rusească, pleacă!"



A fost protestul lor față de invazia Rusiei în țara lor. În ciuda diferenței uriașe dintre cele două ambarcațiuni, tinerii nu s-au lăsat și a fost nevoie de intervenția poliției.

Roman Abramovici și-a adus două dintre iahturi în Turcia, țară care nu aplică sancțiunile europene.

A group of #Ukrainian kids, members of a yachtsman club, tried to prevent Roman Abramovich’s yacht from docking in 🇹🇷 Bodrum. The yacht docked only with the help of police.#StandWithUkraine️ #RussianOligarchs #putinswar #BanRussia pic.twitter.com/3e3rWqU1xU