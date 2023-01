Gala de anul trecut a fost transformată în ultima clipă într-un „eveniment privat" decătre organizatorii săi - Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA) -, după ce această organizaţie a fost puternic criticată din cauza absenţei membrilor de culoare în rândurile sale. Însă ceremonia din această noapte, care va avea loc la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles şi va fi găzduită de actorul american de comedie Jerrod Carmichael, se va desfăşura din nou în format fizic şi în prezenţa multor personalităţi din industria de divertisment.

Actorul de comedie Eddie Murphy, premiu onorific

Mai multe staruri din Marea Britanie, inclusiv Emma Thompson, Olivia Colman, Bill Nighy şi Daniel Craig, au primit nominalizări în categorii importante ale acestor premii, care au fost anunţate luna trecută.

Olivia Colman se numără printre artistele nominalizate la categoria „cea mai bună actriţă într-un lungmetraj - dramă" datorită rolului principal pe care îl interpretează în filmul "Empire Of Lights" şi va concura cu Cate Blanchett ("Tar"), Viola Davis ("The Woman King"), Ana De Armas ("Blonde") şi Michelle Williams ("The Fabelmans").

În categoria masculină echivalentă - "cel mai bun actor într-un lungmetraj - dramă" -, Bill Nighy ("Living") a fost nominalizat alături de Austin Butler ("Elvis"), Brendan Fraser ("The Whale"), Hugh Jackman ("The Son") şi Jeremy Pope ("The Inspection").

Brendan Fraser a anunţat deja că nu va fi prezent la gala Globurilor de Aur dacă va fi nominalizat, în urma unui presupus incident care ar fi avut loc în 2003. În 2018, actorul american a dezvăluit că a fost agresat sexual de un fost preşedinte al HFPA, Philip Berk.

Două superproducţii, filmele "Avatar: The Way Of Water" şi "Top Gun: Maverick", au fost nominalizate la categoria "cel mai bun lungmetraj - dramă" alături de peliculele "Elvis", "The Fabelmans" şi "Tar".

Filmele nominalizate la categoria "cel mai bun lungmetraj - comedie/musical" sunt "The Bunshees Of Inisherin", "Everything Everywhere All At Once", "Glass Onion: A Knives Out Mistery", "Babylon" şi "Triangle Of Sadness".

În categoria "cea mai bună regie", nicio femeie nu a fost nominalizată, trofeul urmând să fie atribuit unuia dintre cineaştii următori: Daniel Kwan, Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All At Once"), Baz Luhrmann ("Elvis"), Martin Mcdonagh ("The Banshees of Inisherin"), Steven Spielberg ("The Fabelmans") şi James Cameron ("Avatar: The Way Of Water").

Taylor Swift va concura cu alte superstaruri pop, precum Rihanna şi Lady Gaga, la categoria "cel mai bun cântec original", după nominalizările primite pentru piesele "Carolina", "Lift Me Up", respectiv "Hold My Hand".

Luni, HFPA a anunţat un al doilea grup de celebrităţi care vor înmâna trofee în cadrul galei, printre care se vor afla Letitia Wright, Jenna Ortega, Jennifer Coolidge, Jennifer Hudson, Salma Hayel şi Hilary Swank.

Ele se vor alătura listei iniţiale de prezentatori deja anunţaţi, pe care se regăsesc Anna De Armas, Quentin Tarantino şi Jaime Lee Curtis.

Actorul de comedie Eddie Murphy va primi premiul onorific Cecil B DeMille în cadrul galei.

Volodimir Zelenski, mesaj video

HFPA a anunţat totodată că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la ceremonia din acest an, în cadrul căreia va transmite prin videoconferinţă un mesaj de pace. El va fi prezentat de actorul Sean Penn.

Anul trecut, în urma criticilor primite de HFPA, câştigătorii galei au fost anunţaţi prin actualizări periodice publicate pe site-ul oficial al Globurilor de Aur şi pe conturile acestor trofee de pe reţelele de socializare, după ce postul american de televiziune NBC a refuzat să difuzeze evenimentul.

HFPA a promis la scurt timp după aceea că se va reforma şi a implementat o serie de schimbări pentru a remedia problemele sale de natură etică şi de incluziune.

Lista completă a nominalizărilor la Globurile de Aur 2023

Cel mai bun film dramă: "Avatar: The Way of Water", "Elvis", "The Fabelmans", "Tar", "Top Gun: Maverick"

Cea mai bună comedie sau comedie muzicală: "Babylon", "The Banshees of Inisherin", "Everything Everywhere All at Once", "Glass Onion: A Knives Out Mystery", "Triangle of Sadness"

Cel mai bun actor într-un film dramă: Austin Butler în "Elvis", Brendan Fraser în "The Whale", Hugh Jackman în "The Son", Bill Nighy, "Living", Jeremy Pope în "The Inspection"

Cea mai bună actriţă într-un film dramă: Cate Blanchett în "Tar", Olivia Colman în "Empire of Light", Viola Davis în "The Woman King", Ana de Armas în "Blonde", Michelle Williams în "The Fabelmans"

Cel mai bun actor într-o comedie: Diego Calva în "Babylon", Daniel Craig în "Glass Onion: A Knives Out Mystery", Adam Driver în "White Noise", Colin Farrell în "The Banshees of Inisherin", Ralph Fiennes în "The Menu"

Cea mai bună actriţă într-o comedie: Lesley Manville în "rs. Harris Goes to Paris", Margot Robbie în "Babylon", Anya Taylor-Joy în "The Menu", Emma Thompson în "Good Luck to You", Michelle Yeoh în "Everything Everywhere All at Once"

Cel mai bun actor într-un rol secundar: Brendan Gleeson în "The Banshees of Inisherin", Barry Keoghan în "The Banshees of Inisherin", Brad Pitt în "Babylon", Ke Huy Quan în "Everything Everywhere All at Once", Eddie Redmayne în "The Good Nurse"

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar: Angela Bassett în "Black Panther: Wakanda Forever", Kerry Condon în "The Banshees of Inisherin", Jamie Lee Curtis în "Everything Everywhere All at Once", Dolly De Leon în "Triangle of Sadness", Carey Mulligan în "She Said"

Cel mai bun regizor: James Cameron pentru "Avatar: The Way of Water", Daniel Kwan and Daniel Scheinert pentru "Everything Everywhere All at Once", Baz Luhrmann pentru "Elvis", Martin McDonagh pentru "The Banshees of Inisherin", Steven Spielberg pentru "The Fabelmans"

Cel ami bun film în altă limbă decât engleza: "RRR" (India), "All Quiet on the Western Front" (Germania), "Argentina, 1985" (Argentina), "Close" (Belgia) şi "Decision to Leave" (Coreea de Sud)

Cel mai bun film de animaţie: "Guillermo del Toro’s Pinocchio", "Marcel the Shell With Shoes On", "Puss in Boots: The Last Wish" şi "Turning Red"

Filmele cu cele mai multe nominalizări

"The Banshees of Inisherin" - 8 nominalizări

"Everything Everywhere All at Once" - 6 nominalizări

"Babylon" - 5 nominalizări

"The Fabelmans" - 5 nominalizări

"Elvis" - 3 nominalizări

"Guillermo del Toro’s Pinocchio" - 3 nominalizări

"TAR" - 3 nominalizări

