Potrivit publicației South China Morning Post, femeia, identificată doar cu numele de familie Li, a fost prinsă în flagrant într-o casă funerară din orașul Hsinchu, situat în nord-vestul Taiwanului. Ea ar fi încercat să folosească amprenta digitală a unui bărbat decedat, pe nume Peng, cu care avusese în trecut dispute legate de bani.

A mers la casa funerară cu documente false

După moartea lui Peng, pe 21 februarie, Li s-a prezentat la casa funerară pretinzând că dorește să-i aducă un ultim omagiu. În realitate, ea venise pregătită cu un bilet la ordin fals în valoare de 8,5 milioane de dolari taiwanezi (aproximativ 280.000 de dolari americani) și un document ipotecar falsificat, intenționând să folosească amprenta bărbatului pentru a le valida.

Angajații casei funerare au observat comportamentul ciudat al femeii și au alertat familia defunctului. Câteva minute mai târziu, aceasta a fost surprinsă ridicând capacul sacului mortuar și aplicând amprenta bărbatului pe hârtie. Poliția a sosit rapid la fața locului și a găsit asupra ei documentele falsificate, un cec bancar și o tușieră.

Pedeapsa: închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității

În timpul anchetei, Li a recunoscut că a încercat să recupereze o sumă de bani despre care susținea că i se datora, motiv pentru care a falsificat actele. Tribunalul a condamnat-o la doi ani de închisoare pentru falsificare de titluri de valoare, însă pedeapsa a fost suspendată pe o perioadă de cinci ani, întrucât femeia și-a recunoscut vina, iar documentele nu au fost folosite efectiv.

În plus, instanța a dispus ca Li să plătească o amendă de 50.000 de dolari taiwanezi (circa 1.600 de dolari americani) și să efectueze 90 de ore de muncă în folosul comunității.

„Așa ceva nu am mai văzut în 20 de ani”

Angajații centrului funerar au declarat că incidentul i-a șocat. „Lucrez în domeniul funerar de două decenii și nu am mai asistat niciodată la o asemenea scenă”, a spus unul dintre martori.

Familia a condamnat dur gestul femeii, considerându-l nu doar ilegal, ci și profund lipsit de respect față de cel decedat.