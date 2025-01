Miliardarul a declarat: „Fată, nu mai ești guvernatorul Canadei, așa că nu contează ce spui”.

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say

Justin Trudeau și-a anunțat demisia săptămâna trecută din funcția de prim-ministru al Canadei, după 9 ani de guvernare, din cauza tensiunilor din Partidul Liberal și a scăderii popularității sale.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.