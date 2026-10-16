Dronele ucrainene au lovit din nou „Google-ul rusesc”. Zborurile, suspendate temporar pe aeroporturile din Moscova

Publicat 16 oct. 2026, 08:20 Actualizat 16 oct. 2026, 08:26

Forțele ucrainene au atacat, în cursul nopții de joi spre vineri, mai multe ținte din regiunile rusești Moscova, Rostov și Vladimir, într-un val amplu de atacuri cu drone. Un centru de date al gigantului tehnologic Yandex - „Google-ul rusesc”, situat în regiunea Vladimir, a fost din nou vizat, în timp ce mai multe aeroporturi din zona Moscovei au suspendat temporar zborurile, potrivit publicației The Kyiv Independent.

Distribuie articolul