Dronele ucrainene au lovit din nou „Google-ul rusesc”. Zborurile, suspendate temporar pe aeroporturile din Moscova

Forțele ucrainene au atacat, în cursul nopții de joi spre vineri, mai multe ținte din regiunile rusești Moscova, Rostov și Vladimir, într-un val amplu de atacuri cu drone. Un centru de date al gigantului tehnologic Yandex - „Google-ul rusesc”, situat în regiunea Vladimir, a fost din nou vizat, în timp ce mai multe aeroporturi din zona Moscovei au suspendat temporar zborurile, potrivit publicației The Kyiv Independent.
Potrivit canalelor de monitorizare ExileNova+ și SuperNova+, centrul de date Yandex din regiunea Vladimir, aflat la aproximativ 500 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost vizat în timpul operațiunii desfășurate peste noapte.
Imagini filmate de localnici și distribuite de la fața locului arată explozii puternice și sisteme de apărare antiaeriană care acționează în apropierea unor clădiri rezidențiale.
Centru de date Yandex, vizat pentru a doua oară în doar câteva zile
Atacul raportat în noaptea de joi spre vineri vine după un altul asupra aceluiași centru de date, înregistrată pe 11 octombrie. În urma incidentului menționat, Yandex a anunțat că operațiunile centrului de date au fost oprite complet.
Atacul din 11 octombrie a fost al treilea asupra centrelor de date Yandex în decurs de trei zile. Loviturile precedente au vizat obiective din regiunile Riazan și Kaluga, pe 8 și, respectiv, 9 octombrie.
Seria atacurilor asupra infrastructurii digitale rusești vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina va răspunde în același mod la loviturile rusești asupra infrastructurii de internet din Ucraina.
The Kyiv Independent precizează că nu poate confirma independent țintele atacurilor din noaptea de 15 octombrie și nici amploarea pagubelor.
Supranumit „Google-ul rusesc”, Yandex este principalul motor de căutare în limba rusă și operează o infrastructură cloud, precum și numeroase alte servicii, inclusiv platforme de taxi și livrări. Compania ocupă o poziție dominantă în spațiul vorbitor de limbă rusă.
Zborurile, suspendate pe mai multe aeroporturi din Moscova
În aceeași noapte, atacurile cu drone ucrainene au dus la închiderea spațiului aerian deasupra mai multor aeroporturi din zona Moscovei. Potrivit canalului rus de opoziție Astra, citat de The Kyiv Independent, plecările și sosirile au fost anulate temporar pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo, Jukovski și Șeremetievo. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că sistemele de apărare antiaeriană ale capitalei au distrus peste 59 de drone ucrainene pe parcursul nopții.
Închiderea spațiului aerian deasupra capitalei ruse vine după ce Zelenski a avertizat, în septembrie, că cerul Rusiei va fi în curând „de facto închis”.
„Vor fi pur și simplu drone pe cerul Rusiei, la o scară care va trebui luată în considerare”, declara liderul ucrainean. Anterior, pe 9 octombrie, mai multe aeroporturi din Moscova au suspendat temporar zborurile, după ce drone suspectate că ar fi ucrainene și baloane au pătruns în spațiul aerian din jurul capitalei ruse.
Pagube în regiunea Rostov, după atacurile cu drone
La peste 950 de kilometri sud-est de Moscova, dronele ucrainene au vizat obiective din regiunea Rostov.
Guvernatorul regional, Iuri Sliusar, a declarat că instalații de producție și spații de depozitare au fost avariate, iar un incendiu a izbucnit în orașul Aksai, în urma atacului. Potrivit oficialului, au mai fost vizate districtul Certekovski și orașul Bataisk.